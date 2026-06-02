◇インターリーグレンジャーズ2−1カージナルス（2026年6月1日セントルイス）レンジャーズのジェーコブ・デグロム投手（37）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に先発。5回4安打無失点で今季4勝目を挙げ、メジャー通算100勝に到達した。初回から失策と安打で1死一、二塁のピンチを招いたが、ウォーカー、トーレスと相手中軸を2者連続三振。2回も2死二、三塁でウェザーホルトを二直に打ち取り、本塁を踏ませな