俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）、松永大司監督（51）が2日、都内で行われたPrime Originalドラマ『犯罪者』（7月17日からPrime Videoで世界独占配信）の制作発表会見に参加した。イベントでは人物相関図がスクリーンに映し出された。ただ、主演の3人以外のキャストは「？」となっていた。ネタバレ厳禁のトークでもあり、高橋は「これは…。何も話せない」と苦笑い。それでも「それぞれの皆さんが、とてもお