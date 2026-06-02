阪神の百崎蒼生内野手(20)が2日、西武戦の試合前練習で1軍に合流した。出場選手登録されれば、プロ初昇格となる。高卒3年目の百粼は今春キャンプでは宜野座組に抜てき。開幕はファームで迎え、ここまで39試合に出場し打率・235、3本塁打、13打点の数字を残している。昨年8月には左顔面に死球を受け下顎骨を骨折。「整復固定術」を受け、地道なリハビリを乗り越えて1軍の舞台が目の前にやってきた。