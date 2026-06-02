3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のギター・若井滉斗（29）が、印象ガラリな最新ショットを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】ミセス若井の印象ガラリな姿これまでInstagramで、オレンジヘアや銀髪姿などさまざまな髪型を披露してきた若井。「まじで韓国アイドルみたい」「ブラックジャックみたいでカッコいいです」など多くの反響もあった。印象ガラリな姿に驚きの声2026年5月30日にはグループのXで、髪のト