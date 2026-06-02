創設6年目でBリーグ初優勝を成し遂げた長崎は2日、公式サイトを通じ、5月27日に行われた「優勝報告会」及び31日に行われた「優勝記念セレモニー／パレード」について、運営側の不備があったとして謝罪した。長崎は5月26日のCS決勝第3選で、21年東京、24年パリ五輪日本代表の馬場雄大が14得点と活躍し主導権を掌握。参入5季目のチャンピオンシップ初挑戦で一気に頂点に上り詰めた。来季からリーグは最上位の「Bリーグ・プレミア