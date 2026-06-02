ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告の公判が２日、東京地裁で行われた。この日は被告人質問が行われ、斉藤被告は黒いスーツに紺のネクタイ姿。被害者である女性に対しての行為については「本当に無理やりはしていない。少しでも嫌がったら絶対にしない」「無理やりでないことは信じていただきたい」と、あくまでも女性が同意していたとして無罪を主張。