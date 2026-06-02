歌手の華原朋美（51）が、Instagramを更新。6歳の息子とテーマパークを満喫する姿を公開し、注目を集めている。【映像】華原朋美と6歳息子の親子ショット（複数カット）これまでもSNSに、頬にキスをするショットや、運動会の応援に行った際の親子ショットなど、息子との仲むつまじい様子をたびたび発信してきた華原。2026年5月1日には30周年記念コンサートの後に病気が見つかり、4時間以上にも及ぶ手術を受けていたことも公表