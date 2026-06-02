元STU48で、タレントの森香穂（29）が2日、Xやインスタグラムを更新。前日の結婚と妊娠発表への祝福に感謝しつつ、一部のリアクションに対しても切り返した。森は「お祝いコメントくださった全ての皆様へ」と呼びかけ「ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします！」と感謝。続けて「森香澄さんと勝手に間違えて焦っているそこの君へ」と呼びかけると「すまんな誰で。てかあなたこそ誰？でございます」と“ひと刺し”し