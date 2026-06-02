山形県米沢市の建築・建材販売会社が、およそ3億6000万円の負債を抱え、破産申請の準備に入ったことが分かりました。 東京商工リサーチ山形支店によりますと、破産申請の準備に入ったのは、米沢市花沢町の建築工事および木材・建材販売を手がける「株式会社アイタ工業」です。 ■かつては建設業界の活況に乗った アイタ工業は1963年に設立され、米沢市や置賜地区の建築業者を中心に営業基盤を確立していました。ピー