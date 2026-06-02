楽天グループは、同社のECサイト「楽天市場」において、6月4日20時に始まる大型セールイベント「楽天スーパーSALE」の中で、ショッピングをサポートする「AIコンシェルジュ」を提供する。 「楽天スーパーSALE」特設ページに、独自AI「Rakuten AI」を搭載した「AIコンシェルジュ」のアイコンが新たに設置される。「夏のキャンプ用品を予算3万円以内で揃えたい」「子ども