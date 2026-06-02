セネガルサッカー連盟（FSF）は6月2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。アフリカ予選を7勝3分の無敗で駆け抜け、3大会連続4度目のワールドカップ出場を決めたセネガル代表。本大会ではグループIに入り、現地時間16日にフランス代表、22日にノルウェー代表、26日にイラク代表と対戦する。先月21日に候補メンバー28名が発表されていたが、そこからムスタファ・ムボウ（パリFC／フランス）とイ