5月にアイスダンス競技への復帰を発表した、フィギュアスケートの本田真凜さんは6月1日、自身のInstagramを更新。妹で俳優・フィギュアスケート選手の本田望結さんとの姉妹ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】本田真凜＆望結の姉妹ショット「望結ハッピーバースデー 22歳」真凜さんは「望結ハッピーバースデー 22歳」と、望結さんが誕生日を迎えたことを祝福。続けて「この1年は氷上でよく会えました！」と明か