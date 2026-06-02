歌手の浜崎あゆみさんは6月2日、自身のInstagramを更新。コロナ禍を振り返るメッセージと共に、現在開催中の全国ツアーへの思いをつづりました。【写真】浜崎あゆみ、コロナ禍を振り返るツアーへの覚悟と感謝があふれる浜崎さんは「エンタメが世界から排除されたとき客席に誰もいなくなったとき歓声が消えて笑顔さえ見れなくなったとき全てが終焉を迎えたのだと思った」と振り返り、1枚の写真を公開。当時の率直な思いを明か