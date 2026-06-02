気象庁は2日午後1時に、最新の「線状降水帯半日前予測」を発表しました。 東海地方、近畿地方、四国地方、九州南部・奄美地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 ■地域と期間 静岡県3日明け方から昼前にかけて愛知県3日未明から朝にかけて三重県2日夜遅くから3日朝にかけて和歌山県2日夜遅くから3日明け方にかけて徳島県2日夜のはじめ頃から3日未明にかけて高知県2