Snow Man宮舘涼太（33）が2日、都内でスキンケアブランド「レカルカ」新アンバサダー就任発表会に出席した。出演するウェブCMにちなみ自分が今信じていることは「人とのつながり」と話した。アイドルとしても俳優としても大活躍。「僕自身いろんな現場に足を運ばせていただいていろんな出会いがあります。その方々からもらった意見や、その日のお仕事や思い出が経験となって、今こうしてこの場に立たせていただいて皆さんにも