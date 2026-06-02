お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透さん（36）が1日、コンビのYouTubeチャンネルと自身のインスタグラムで結婚したことを発表しました。お相手は、イラストレーターの田中かえさんです。堂前さんは、1日に相方の兎さん（37）とともにYouTubeでゲーム実況のライブ配信を行い、その途中で突然「結婚しました」と報告しました。また、結婚の時期については「10日ほど前に」と説明し、お相手については「イラストレーターの方」