ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１日（日本時間２日）に敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数３安打、１得点だった。打率２割８分９厘。チームは１―４で逆転負けした。初回先頭は左腕ロドリゲスのカウント１―２からの４球目、外角高めの９３・４マイル（約１５０・３キロ）のフォーシームに三ゴロだった。３回先頭はカウント２―１からの４球目、外角の８９マイル（約１４