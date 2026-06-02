BTSが、デビュー13周年を記念して、世界中のARMYに向けた特別なプレゼントを用意した。BTSは6月2日午前0時、Weverseを通じて、5thフルアルバムの限定盤ピクチャーディスク・ヴァイナル『ARIRANG(613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)』の発売情報を発表した。【注目】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”6月12日に正式発売されるヴァイナルは、まさに特別な一枚だ。5thフルアルバムの収録曲全曲に加え、本ヴァイ