SEVENTEENのディノが、自身の“サブキャラクター”である「ピ・チョリン」を前面に打ち出したフェイクドキュメンタリーを公開し、新たなプロジェクトの幕開けを告げた。ディノは6月1日、SEVENTEENの公式YouTubeチャンネルおよびSNSを通じて、フェイクドキュメンタリー映像『【GOING ピ・チョリン】ピ・チョリンの興（フン）』を公開した。【写真】ディノの初ソロコンセプトに“葬式の花”デモ今回の映像は、所属事務所の社名を従来