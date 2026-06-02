讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、粗めにすりおろしたシャキシャキ食感の大根おろしと焼きたて牛肉をのせた『鬼おろし肉ぶっかけうどん』を、2026年6月2日から全国のロードサイド店を中心に期間限定で販売する。また、同日より『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』を、ショッピングセンター･テナントを中心とした店舗を含む全国の「丸亀製麺」で展開する。【鬼おろしシリーズなど 商品画像はこちら