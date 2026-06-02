【モデルプレス＝2026/06/02】Snow Manの宮舘涼太が6月2日、都内で開催されたスキンケアブランド「レカルカ」アンバサダー就任発表会に出席。会見中のハプニングに粋な対応を見せた。【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ◆宮舘涼太、ハプニングに粋な対応宮舘は、ブラックスーツにボルドーのシャツを合わせたスタイリングで登場。ステージ中央に立つと「ご覧ください」と優雅に両手を広げ、報道陣のフラ