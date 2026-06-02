【ねんどろいど しぐれうい 通常衣装Ver.】 受注期間：6月2日～7月15日 11月 発売予定 価格：7,700円 グッドスマイルアーツ上海は、アクションフィギュア「ねんどろいど しぐれうい 通常衣装Ver.」を11月に発売する。受注期間は7月15日まで。価格は7,700円。 本製品は、イラストレーター兼VTuberの「しぐれうい」さんを、デフォルメアク