【プルプラ 戦艦大和(水陸両用)】 7月発売予定 価格：1,980円 国際貿易は「プルプラ 戦艦大和(水陸両用)」を7月に発売する。価格は1,980円。 本商品はプルバックモーターと車輪で走るだけでなく、水上も進めるプルプラシリーズの最新作。以前発売していた「水陸両用プルバックマシーン『戦艦 大和』」のリニューアルとなる。リニューアル