◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第１日Ａブロック▽慶大８―６東大（２日・神宮）東大が５連覇中の慶大に大逆転負けを喫した。打線は１点を追う４回に「９番・捕手」で先発した田渕叶登（１年＝宇都宮）の適時打などで２点を奪い、逆転に成功。６回は１死満塁から再び田渕が中越えに走者一掃の３点三塁打を放ってリードを広げ、８回にも敵失で１点を加えた。しかし、５点リードで迎えた９回に２本のアーチを含む６