巨人は２日、６月４日（木）のオリックス戦（東京ドーム）で開催する「パペットＦｅｓ」に合わせて、パペットシリーズの新商品を発売すると発表した。２日から公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。目玉は「カスタムワッペン」。同じく新登場の「バリバリトートバッグ」や「バリバリフラットポーチ」と合わせて、自分好みのアレンジを楽しめる。