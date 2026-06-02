「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」Blu-ray通常盤ジャケ写 松田聖子が２日、デビュー45周年記念ツアー映像作品より「Rock‘n Rouge」と「夏の扉」の２曲をYouTubeで公開した。【動画】松田聖子「Rock‘n Rouge」＆「夏の扉」ライブ映像現在も、2025年発売のデビュー45周年記念ベストアルバム「永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイ