台風6号は、明日3日(水)明け方から昼過ぎにかけて、東海地方に最接近する恐れがあります。明日3日昼前にかけて非常に激しい雨が降り、警報級の大雨に警戒してください。明日3日朝の通勤・通学の時間は、交通機関に影響が出る可能性があります。台風6号東海地方に明日3日(水)明け方〜昼過ぎに最接近台風6号は、今日2日(火)正午現在、屋久島の西南西約110キロにあって、1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧