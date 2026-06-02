◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武＝雨天中止＝（２日・甲子園）阪神―西武戦が、台風６号接近のために中止となった。先発は阪神が西勇輝投手、西武は平良海馬投手が予定されていた。阪神は、５月３１日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に敗れ、７日ぶりにセ・リーグ首位を陥落した。交流戦は、ここまで２勝４敗で９位と苦しんでいる。一方でパ・リーグ首位と好調の西武は、交流戦も４勝１敗１分けで２位につけている。