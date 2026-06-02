台風の接近にともない、高知県内の交通機関にも影響が出ています。JR四国によりますと、土讃線は6月2日昼過ぎから特急「あしずり」・「しまんと」が高知駅と窪川駅の間で運休または部分運休。普通列車も、高知駅から窪川駅の間で一部区間が運休または部分運休となります。また、予土線も午後から普通列車が窪川駅から近永駅の間で運休または部分運休となります。土佐くろしお鉄道は、中村・宿毛線が特急・普通列車ともに昼以降順次