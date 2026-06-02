俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）、松永大司監督（51）が2日、都内で行われたPrime Originalドラマ『犯罪者』（7月17日からPrime Videoで世界独占配信）の制作発表会見に参加した。冒頭のあいさつで斎藤は「この（ドラマのタイトルの）3文字はすごく強くて。先ほどもブリーフィングの時に『犯罪者の方』と呼ばれた時にみんなが振り返って。複雑な気持ちになりました」と笑わせた。それに乗ったMCが「犯罪者の