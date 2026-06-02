大阪府警は2日、糖尿病治療薬『マンジャロ』を交流サイト（SNS）で許可なく販売、転売目的で保管したりしたとして、医薬品医療機器法違反の疑いで20〜30代の男女3人を書類送検した。府警によると、『マンジャロ』を巡る摘発は異例。同日、共同通信が伝えた。【写真】「直ちに販売を中止して下さい」警戒を強めている東京都庁薬務課の公式アカウント書類送検されたのは、大阪市住吉区のアルバイトの女性（29）、奈良県広陵町