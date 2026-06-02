気象台は、2日午後1時07分に、暴風警報を岩国市、光市、柳井市、周防大島町、和木町などに発表しました。東部の海上では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■下関市●強風注意報■宇部市●強風注意報■山口市●強風注意報■萩市●強風注意報■防府市●強風注意報■下松市●強風注意報■岩国市●暴風警報【発表】■光市●暴風警報【発表】■長門市●強風注意報■柳井市●暴風警報【発表】■美祢市●強風注意報