気象台は、2日午後1時07分に、波浪警報を光市、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町などに発表しました。東部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■下関市●波浪注意報■宇部市●波浪注意報■山口市●波浪注意報■防府市●波浪注意報■下松市●波浪注意報■岩国市●波浪注意報■光市●波浪警報【発表】■柳井市●波浪警報【発表】■周南市●波浪注意報■山陽小野田市●波浪注意報■周防大島町●波浪警報【発表