◇MLBダイヤモンドバックス4-1ドジャース(日本時間2日、チェイス・フィールド)ドジャースは同地区のライバル、ダイヤモンドバックスとの4連戦初戦に臨みましたが、打線は1点のみと抑えられ接戦を落としました。打線は2回表、先頭打者ムーキー・ベッツ選手が安打を放つとカイル・タッカー選手も四球で出塁し、2死からミゲル・ロハス選手が遊安打を放ち満塁のチャンスを迎えますが得点にはつながりません。ただ3回表には、1番・DHの