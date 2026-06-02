■MLBダイヤモンドバックス4ー1ドジャース（日本時間2日、チェイス・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・DH”で先発出場。4打数3安打で打率は.289まで上昇、今季5度目の3安打をマークした。チームは先発・シーハンの好投を生かせずに逆転負けとなった。前日5月31日は今季18度目のマルチヒットをマーク、直近4試合で18打数7安打、打率は.389と上昇。ダイヤモンドバックスの先発は今