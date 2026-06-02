「ダイヤモンドバックス４−１ドジャース」（１日、フェニックス）ドジャースが一発攻勢を浴びて逆転負け。４連戦の初戦を落とした。大谷翔平選手は「１番・ＤＨ」で出場し、３戦ぶりに３安打をマークし、打率・２８９まで上昇した。試合は三回にドジャースが大谷の左中間への二塁打を口火に、無死二、三塁の好機を作ると、フリーマンの三ゴロの間に大谷が生還し先制した。しかし、好投をみせていたシーハンが六回にトロイ