全般気象解説情報（線状降水帯半日前予測）気象庁は2日午後1時1分、東海地方、近畿地方、四国地方、九州南部・奄美地方で、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表した。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおり。（東海地方）静岡県3日明け方から昼前にかけて愛知県3日未明から朝にかけて三重県2日夜遅くから3日朝にかけて（近