スズキ新型「軽SUV」発表に反響あり！スズキは2026年5月27日、軽クロスオーバーSUV「ハスラー」の仕様変更モデルを発表し、タフなスタイルを特徴とする新モデル「ハスラー タフワイルド」と同時に発売しました。2014年1月の初代発売から、ポップなデザインと高い実用性で多くの支持を集めてきたハスラーシリーズは、2026年3月に国内累計販売台数100万台を達成しています。【画像】超カッコいい！ これが「新型ハスラー」です！