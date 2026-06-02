Hearts2Heartsが、2ndミニアルバム『Lemon Tang』を6月22日に配信リリースする。 （関連：Hearts2Hearts デビューSM ENTERTAINMENT、aespaに続いて“偶数ガールズグループ”を生んだ理由とは） 本作は、同名タイトル曲「Lemon Tang」をはじめ、2月に公開されたシングル「RUDE!」を含む全6曲で構成。“Lemon”の甘酸っぱさに、“Tang”が持つ刺激的な味わいや香りを掛け合わせたアルバム名の通り、