私はメイコ。夫のカツヤとのあいだには、小学生の子どもが2人います。姉に「独身時代の貯金に口出しするのはマナー違反」と言われ、なんだか気付かされた気分の私。たしかに私の貯金の使い方に勝手に口出しされたら嫌です。しかし姉は私の気持ちも理解してくれました。「また義弟からせびられて、今度こそ家計に影響が出るかもしれない」と不安になるのは当然だと。だからカツヤと話すときは、「今後も援助が繰り返されることへの