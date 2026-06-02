＜全米女子オープン事前情報◇1日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞日本勢史上初となるメジャー2勝という偉業を成し遂げている笹生優花。とりわけ「全米女子オープン」は思い入れのある大会だが、「気持ちは変わらない」と平常心で臨んでいる。【写真】笹生優花が飛ばせる理由を徹底分析！日曜日からコース入りして調整を重ねるなか、名門・リビエラCCについては「きれいなコース」と話す。米国男子ツアー