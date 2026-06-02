6月18〜21日の期間で開催される全米オープンゴルフ選手権（ニューヨーク州・シネコック・ヒルズGC）。この大舞台で、ゴルフ界の歴史に新たな足跡が刻まれようとしている。【写真】カーディガンを合わせてタウンユースに！ お手本過ぎるアダム・スコットの着こなしユニクロのグローバルブランドアンバサダーを務めるアダム・スコットが、本大会への出場をもって「ゴルフメジャー大会連続100回出場」という偉業を達成する見込みだ。