米国男子ツアー「チャールズ・シュワブチャレンジ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター今大会でシーズン初優勝を挙げたラッセル・ヘンリー（米国）が178万2000ドル（約2億8400万円）を獲得。今季通算を476万1817ドル（約7億5900万円）として、29位から13位に急浮上した。13位タイの賞金19万3875ドル（約3000万円）を加算した松山英樹は、ランキング25位