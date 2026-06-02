昨年までハワイでの米男子（PGA）ツアー開幕戦のタイトルスポンサーを務めていた「ザ・セントリー」は、2027年はカリフォルニア州サンディエゴでの大会のスポンサーとなることが正式発表された。【写真】ハワイ開催のセントリーで優勝松山英樹の勝利を写真で振り返る同ツアーはこれまで、年初にハワイで2大会を行ってきたが、マウイ島のカパルア・プランテーションコースでのザ・セントリーは今年から中止に。さらに翌週にオアフ