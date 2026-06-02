小学校の教師の男が、千葉県船橋市の駅の男子トイレで盗撮した疑いで現行犯逮捕された。船橋市立芝山西小学校の教師・村上優太容疑者（33）は5月31日、JR西船橋駅の男子トイレで男性の下半身を盗撮した疑いで現行犯逮捕された。村上容疑者は、男性の隣に立ちスマートフォンを手に持って撮影していたところ、男性が気がつき、村上容疑者を駅員のもとに連れて行き、駅員を通じて警察に通報した。調べに対し、村上容疑者は「ゲーム感