「NEWS」の小山慶一郎の姉で料理研究家のみきママが6月1日、自身のアメブロを更新。運動会のために作った品数豊富なお弁当を公開した。【映像】「小山くんに似てる！」イケメン長男＆みきママ特製の夜食みきママは「運動会弁当です!!」というタイトルでブログを更新し、「一回作ると翌日まで楽しめるので作りおきおかずみたいでいいですよね」と説明。今回のリクエストはサンドウィッチだったことを明かし、「お肉は毎回唐揚げ