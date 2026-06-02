◆アリゾナ・ダイヤモンドバックス4ー1ロサンゼルス・ドジャース1日（日本時間6月2日午前10時40分試合開始、チェイスフィールド）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で先発出場。3回に二塁打を放つなど、3安打をマークした。第1打席でサードゴロに倒れていた大谷は、3回表の先頭で迎えた第2打席、ダイヤモンドバックス先発の左腕ロド