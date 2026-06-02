歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が30日、Instagramのストーリーズを更新。タトゥーが見えるお風呂場でのプライベート動画を公開し、反響を呼んでいる。【映像】お風呂でミセスを熱唱するTAKAHIRO（動画あり）2017年9月に俳優の武井咲（32）と結婚し、8歳・4歳・1歳の3人の女の子を育てているTAKAHIRO。これまでもInstagramで、ハワイ旅行や幼少期ショットなどプライベートの様子を発信し、それらの投稿に、武井が「いいね！」で反