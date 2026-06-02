【その他の画像・動画等を元記事で観る】2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep (すにーかーすてっぷ /通称「すにすて」)の新曲「UNTOUCHABLE」が公開された。この度公開した新曲「UNTOUCHABLE」は、あえて特定のテーマやコンセプトを絞らず、”受け手によって捉え方を幅広くしてほしい”という想いから制作された楽曲。本作には固定された正解はなく、聴く人それぞれが自由に考察し、自分だけの物語として楽曲を