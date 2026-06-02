台風６号 ３日朝から夕方にかけて関東甲信に最も接近する見込み 気象庁によると、台風６号は、３日朝から夕方にかけて、関東甲信地方に最も接近する見込みです。通勤、通学の時間帯や帰りの時間に影響が出るおそれもあります。 関東甲信地方では、３日は土砂災害やうねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒してください。 は、画像で掲載しています。 台風６号いまどこ